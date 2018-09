Emirados Árabes Unidos realizam eleição de conselho consultivo

Metade dos assentos do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), composto por 40 cadeiras, são disputados por 468 candidatos que buscam o voto de 129 mil eleitores habilitados --apenas 12 por cento dos cidadãos do terceiro maior exportador de petróleo do mundo.

"Votei em pessoas que conheço, para aqueles que advogam pelos direitos dos cidadãos," disse Ahmed al-Janahi, de 54 anos, biólogo marinho do Ministério do Meio Ambiente.

O pleito é uma tentativa dos governantes dos sete emirados de introduzir a representatividade gradualmente. Os outros 20 membros do conselho são indicados diretamente e o organismo só tem poderes consultivos.

"Estamos dando passos firmes," disse o xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, a jornalistas durante visita a um centro de votação. "Pela vontade de Deus, continuaremos a progredir e (expandir) os poderes do FNC."

Antigos membros do conselho pediram ao governo dos emirados que conceda mais poderes à assembleia e eleja todo o conselho.