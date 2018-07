Emirados enviam médicos para tirar menina baleada do Paquistão

Os Emirados Árabes enviaram uma equipe médica para retirar do Paquistão a menina baleada pelo Taleban, caso seja decidido tratá-la no exterior, disse a agência de notícias daquele país neste domingo.

Segundo a agência, os médicos vão avaliar as condições da estudante Malala Yousufzai, de 14 anos, e, se for o caso, facilitar a sua transferência para um hospital fora do Paquistão.

Yousufzai, de 14 anos, deixava a escola na sua cidade no noroeste do Paquistão, quando foi baleada na cabeça e no pescoço pelo Taleban por criticar os militantes e promover a educação de meninas.

Um porta-voz da embaixada paquistanesa nos Emirados Árabes afirmou à Reuters que os Emirados haviam enviado uma ambulância aérea para o Paquistão, mas que uma decisão a sobre a transferência da menina ainda não havia sido tomada.

O ataque contra Yousufzai provocou a condenação de líderes mundiais e da população do Paquistão. A menina está sendo tratada num hospital militar.

O xeque Mohammed bin Zayed al-Nahyan, príncipe de Abu Dhabi, afirmou que o ataque tem que ser "denunciado universalmente".

"O ataque não foi só contra uma criança indefesa, foi contra o direito dela e de todas as meninas de ter um futuro que não seja limitado por preconceito e opressão", disse o príncipe, de acordo com a agência de notícias dos Emirados Árabes.