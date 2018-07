A nuvem de cinza vulcânica deixou a região de Porto Alegre (RS) e se concentrava no início desta tarde em Caxias do Sul e Santa Maria, ambas as cidades no Rio Grande do Sul, e Florianópolis, em Santa Catarina. Segundo o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA), o relatório aponta também que a nuvem está mais baixa, a cerca de mil metros de altitude.