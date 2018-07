Emissão de vistos dos EUA no Brasil sobe 6% em agosto O número de vistos americanos emitidos no Brasil em agosto de 2012 foi de 86.734, 6% a mais do que o registrado em julho. Com relação a agosto do ano passado, o Estado do Rio de Janeiro registrou a maior alta: 73%. Em São Paulo, o aumento de emissões foi de 61% no período. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira pela embaixada dos Estados Unidos no Brasil.