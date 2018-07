Emissão de vistos para os EUA cai 22,6% em novembro O número de vistos dos Estados Unidos emitidos para brasileiros caiu 22,6% em novembro ante outubro, passando de 85.776 para 66.397, informou em nota a Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil. No acumulado do ano, foram emitidos 953.420 vistos no Brasil.