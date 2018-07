Emissões caem 35% no País aponta relatório

É o que sugere uma estimativa independente das emissões do País no período feita pelo engenheiro florestal Tasso Azevedo, consultor de clima e florestas e ex-diretor do Serviço Florestal Brasileiro. O total de emissões brutas, que era de 2,4 gigatoneladas de carbono em 2005, pode ter caído para 1,584 em 2011.

O cálculo foi divulgado na quarta-feira (28) por Azevedo para coincidir com a Conferência do Clima da ONU, que ocorre até o dia 7 em Doha, no Catar, e sai à frente do governo, que está finalizando seu relatório. O último inventário nacional é de 2010, com dados de 2005, e o novo está previsto para 2014. Como o intervalo de tempo é grande e sempre reflete o passado, "as estimativas oferecem uma ideia de como está a trajetória das emissões e a tendência em relação à meta de redução prevista na política nacional de mudanças climáticas", diz. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.