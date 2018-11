Emissões de CO2 nunca foram tão grandes, alerta AIE

O aumento representa um total de 30,6 bilhões de toneladas de gás carbônico lançadas à atmosfera no ano passado. Em 2009, as emissões haviam caído 1,9% em relação ao ano anterior.

A retomada do crescimento ocorreu por causa do uso de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás, que, juntos, correspondem a 80% das fontes de energia do planeta.

O relatório da AIE também indica que cerca de 60% das emissões de CO2 de 2010 foram provenientes de países emergentes, como China, Índia e Brasil. Os detalhes sobre os números de cada país, porém, só serão divulgados em novembro.

"Esse aumento significativo das emissões de CO2 e as emissões futuras garantidas em razão de investimentos em infraestrutura representam um sério revés para as esperanças de limitar o aumento global da temperatura a um máximo de 2°C", afirmou o economista-chefe da agência, Fatih Birol. O limite foi estabelecido na última Conferência do Clima das Nações Unidas, realizada em dezembro, em Cancún, no México.