Emissões de CO2 para atmosfera sobem 6% em apenas um ano

"Temos informações desde 1751, antes da Revolução Industrial. Nunca tínhamos visto um aumento de 500 milhões de toneladas métricas em um ano", afirmou Tom Boden, diretor do Centro de Análise de Informações sobre CO2 do Departamento de Energia no Tennessee.

O crescimento na emissão foi de cerca de 6% entre 2009 e 2010. Os maiores aumentos, resultados da queima de carvão e gás, vieram da China, dos EUA e da Índia - os três maiores poluidores do mundo atualmente. Picos significativos em relação a 2009 também foram vistos na Arábia Saudita, Turquia, Rússia, Polônia e Cazaquistão.

Alguns países, como Suíça, Azerbaijão, Eslováquia, Espanha, Nova Zelândia e Paquistão, tiveram declínio pequeno nas emissões. E grande parte da Europa teve aumento moderado.

Os números podem indicar a recuperação da economia da recessão global de 2007 e 2008, de acordo com Boden. Os dados, no entanto, também levantam preocupações sobre a saúde do meio ambiente.