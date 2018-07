Emissões de dióxido de carbono por desmatamento da Amazônia caem nos últimos dois anos, diz Inpe

No período, em que o desmatamento da floresta resultou na emissão de 352 milhões de toneladas de dióxido de carbono, um dos gases causadores do efeito estufa, também foi registrado o menor índice de perda florestal desde do início das medições em 1988: 4.665 quilômetros quadrados.

Ainda de acordo com o sistema de estimativa de emissões do instituto, o Inpe-EM, houve queda de 64 por cento nas emissões de dióxido de carbono na comparação com o períiodo entre agosto de 2003 e julho de 2004, quando foram desmatados quase 28 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica.

O Inpe informou que a estimativa de emissões para o período 2011/12 pode sofrer um ajuste posteriormente, assim que forem anunciados os dados consolidados do sistema Prodes (Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal), que mede o desmatamento da Amazônia no período apontado por especialistas como ano-calendário do desmatamento, de agosto de um ano a julho do ano seguinte.

(Por Eduardo Simões)