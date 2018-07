Emissoras projetam vitória de Romney em Indiana

Indiana tem 11 votos no Colégio Eleitoral e é um Estado em que a vitória de Romney é esperada.

Mais cedo, a rede de televisão CNN já havia projetado a vitória de Romney em Kentucky, Estado com 8 votos no Colégio Eleitoral e onde a vitória do republicano também é esperada.

A CNN também projetou a vitória do presidente dos EUA, o democrata Barack Obama, em Vermont, estado pró-democrata com 3 votos no Colégio Eleitoral.

São necessários 270 votos no colégio eleitoral para se eleger presidente dos Estados Unidos.