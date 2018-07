Emissoras projetam vitória de Romney na Carolina do Sul e Virgínia Ocidental

Carolina do Sul tem nove votos no Colégio Eleitoral e Virgínia Ocidental tem cinco votos. Mais cedo, emissoras já haviam projetado vitórias de Romney em Kentucky, com oito votos no Colégio Eleitoral, e em Indiana, que tem 11.

O presidente dos Estados Unidos, o democrata Barack Obama, teve sua vitória projetada em Vermont, que tem três votos no Colégio Eleitoral.

São necessários 270 dos 538 votos distribuídos entre os 50 Estados dos EUA e no Distrito de Columbia (a capital federal) no Colégio Eleitoral para vencer a eleição.