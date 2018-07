Emmy destaca 'Homeland' e 'Modern Family'

Outro destaque foi Homeland, premiada como melhor série de drama, além de melhor roteiro. Os protagonistas Damian Lewis e Claire Danes também venceram nas categorias de ator e atriz de séries dramáticas.

O prêmio de melhor ator de comédia ficou com Jon Cryer, que interpreta Alan Harper na série Two and a Half Men. Quem venceu na categoria de melhor atriz de comédia foi a veterana Julia Louis-Dreyfus, pelo papel de Selina Meyer, na série Veep.