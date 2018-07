Emmy novamente premia séries 30 Rock e Mad Men

A entrega dos Prêmios Emmy, anteontem, em Los Angeles, não apresentou grandes novidades em relação ao que foi visto em 2008. As duas séries mais premiadas nos últimos anos continuaram na liderança das indicações e das estatuetas. 30 Rock (Sony) ganhou cinco prêmios, incluindo o de melhor comédia, e Mad Men (HBO) ficou com três Emmys, um deles, de melhor série dramática.

Duas séries já canceladas foram homenageadas com estatuetas e a mais prestigiada delas foi o drama médico E.R. (Warner Channel), que ficou 15 anos no ar. A série levou o Emmy de direção pelo episódio final, intitulado And In the End. Já o seriado Pushing Daisies, cancelado em seu segundo ano, ganhou quatro prêmios, um deles para Kristin Chenoweth, de atriz coadjuvante em série cômica - estatueta que escapou das mãos da atriz na edição passada.

Uma das surpresas da festa foi o Emmy de melhor atriz em série cômica para Toni Collette, protagonista de United States of Tara, ainda inédita no Brasil. Nos anos anteriores, a comediante Tina Fey, de 30 Rock (Sony), praticamente reinou na categoria. No entanto, a comédia que fala sobre os bastidores da televisão deu a Alec Baldwin, novamente, o prêmio de melhor ator em série cômica. No quesito melhor ator coadjuvante em comédia, a estatueta foi para Jon Cryer, que interpreta Alan Harper, irmão de Charlie Sheen na série Two and a Half Men (Warner Channel).

Apesar de Damages (AXN) ter apresentado uma segunda temporada mais fraca em relação ao ano de estreia, Glenn Close, claro, levou o Emmy de melhor atriz em drama. Outra veterana, Cherry Jones - desconhecida na TV, mas famosa nos palcos -, ganhou o prêmio de atriz coadjuvante em drama por sua atuação como a presidente Allison Taylor, na sétima temporada do seriado 24 Horas (Fox).

Pouco divulgado no Brasil, o seriado Breaking Bad (Sony) levou, pelo segundo ano consecutivo, o Emmy no quesito melhor ator dramático. Bryan Cranston interpreta Mr. White, um professor pacato que muda de vida após descobrir que está doente. Na categoria melhor ator coadjuvante em série de drama, o prêmio ficou nas mãos de Michael Emerson, o Ben Linus, de Lost (AXN).

Grey Gardens foi o grande vencedor da noite como filme feito para a TV, que coroou Jessica Lange como melhor atriz na categoria. A produção, que levou outros cinco Emmys e pode ser visto na HBO Plus - quinta-feira, às 20h15; domingo, 18h20; e no dia 30, 18h30 -, narra as desventuras de Big Edith (Jessica Lange) e Little Edith (Drew Barrymore), mãe e filha, que vivem uma decadência financeira e social.