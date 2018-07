Emoção até o último momento

O Campeonato Brasileiro mais emocionante da era dos pontos corridos vai levar sua indefinição até a última rodada, na tarde de domingo. Em jogos empolgantes, ontem, o São Paulo começou como líder, mas terminou em 4.º lugar, depois de perder para o Goiás por 4 a 2, em Goiânia (ver abaixo). Já o Flamengo, que era vice-líder, fez 2 a 0 no Corinthians, em Campinas, e assumiu a ponta pela primeira vez. O Internacional, antes 3.º colocado, subiu uma posição, com os 2 a 1 de virada sobre o Sport, no Recife. O Palmeiras, que era o 4.º, saltou para 3.º, com os 3 a 1 diante do Atlético-MG em casa. E assim o quarteto segue com chances de título.

Na rodada decisiva, o Flamengo depende só de si. Se vencer o Grêmio no Maracanã, leva. No caso de empate, chegará a 65 pontos e torcerá para que nem Inter nem Palmeiras vençam. Porque ambos o superam nos critérios de desempate.

Para o Inter sonhar com o título, vai precisar muito da colaboração de seu rival histórico, o Grêmio. No caso de empate do tricolor gaúcho no Maracanã, bastará ao Inter vencer o Santo André, em Porto Alegre.

Palmeiras e São Paulo só podem pensar em título caso Flamengo e Inter não vençam. Além disso, ambos têm de vencer e ver quem se dá melhor nos critérios de desempate. O Palmeiras tem a vantagem do saldo de gols, mas enfrenta o Botafogo, no Rio, que luta para não cair, enquanto o São Paulo pega o rebaixado Sport, no Morumbi.

Na briga por vaga na Libertadores, só o Flamengo já está garantido, ainda assim na fase preliminar da competição. Por enquanto, até o Cruzeiro, 5º colocado com 59 pontos, está no páreo, e fica à espera de tropeços de Inter, Palmeiras ou São Paulo.

REBAIXAMENTO

Na outra ponta da tabela de classificação, as emoções não são menores. O Náutico perdeu, ontem, por 5 a 3 para o Santo André, no ABC, e está rebaixado ao lado do Sport, seu rival pernambucano. A disputa pelas últimas duas vagas promete ser tensa.

Após a rodada de ontem, o Fluminense saiu da zona de rebaixamento, depois de 27 rodadas, ao golear o Vitória por 4 a 0, no Maracanã. Cedeu o indesejado posto ao Botafogo, que perdeu para o Atlético-PR por 2 a 0. Domingo, o Flu, hoje o 15º , encara o Coritiba, 16º, em Curitiba. Se o Botafogo vencer o Palmeiras, no Rio, um dos dois cai. O Fluminense tem a vantagem do empate.