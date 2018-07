Emoção e política

ENTREGA - O diretor Semih Kaplanoglü (dir.) recebe o Urso de Ouro do presidente do júri, Werner Herzog

Na entrevista que deu ao Estado, o diretor turco Semih Kaplanoglü havia falado bastante sobre o mistério da floresta que habita seu filme Bal (Mel). Logo na abertura, ele instala sua câmera no meio das árvores para mostrar este homem que chega, ao fundo. Ele caminha com seu asno até o primeiro plano. É um apicultor. Retira seus instrumentos, sobe numa árvore pendurando-se num galho. Ouvimos o galho estalar quando ele já está bem alto. A vida do personagem fica em suspense. E agora?

O que vai ocorrer com a floresta? Ela é bela e misteriosa em Bal e o diretor destacara justamente isso em conversa com o repórter. "É um dado cultural. Nós, no Oriente, temos uma relação diferente com a natureza. Imagino que os povos da Amazônia, mais primitivos, tenham essa mesma relação vital. É preciso respeitar a floresta e toda a vida que a habita, e não somente a floresta. A natureza, a Terra como um todo". No palco do Berlinale Palast, chamado para receber seu prêmio - o Urso de Ouro -, no sábado à noite, Kaplanoglü disse mais uma coisa.

"A floresta em que filmei e é um lugar de grande beleza, está ameaçada por causa da construção de uma represa hidrelétrica. Precisamos da eletricidade, do progresso, mas não a esse preço. Espero que o prêmio ajude na preservação da floresta". Retrospectivamente, pode-se dizer que a vitória de Bal na 60ª Berlinale, além de merecida, já vinha sendo anunciada, ao longo da cerimônia de premiação. O diretor do evento, Dieter Kosslick, subiu ao palco para revelar suas grandes emoções destes memoráveis dez dias. Citou a exibição da versão integral de Metropolis, o clássico de Fritz Lang, no Portão de Bradenburgo, como o ponto alto da Berlinale de 2010, mas disse que teve uma emoção particular, de avô, ao segurar no colo o menino Bora Altas para que o pequeno astro de Bal imprimisse seu autógrafo à foto que, seguindo a tradição, é colocada todas as noites no palast, acompanhando a exibição dos filmes concorrentes. Pode-se discordar aqui e ali, mas o júri da 60ª Berlinale, presidido por Werner Herzog, fez a coisa certa.