Empate em ritmo de amistoso em SC

A partida disputada ontem, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, não acrescentava muito nem para o Avaí nem para o Santos, pois não corriam risco de entrar na zona do rebaixamento nem tinham chance de ficar entre os melhores. Assim, o resultado de 2 a 2 ficou de bom tamanho, pelo que fizeram em campo e foi também o retrato do que produziram no Campeonato Brasileiro.

Para o clube catarinense, a partida servia sobretudo como despedida do técnico Silas de sua torcida, já que ele teria até acertado salários com o Grêmio para o próximo ano. Para Vanderlei Luxemburgo, cujo futuro continua indefinido no Santos - sua permanência depende da reeleição do presidente Marcelo Teixeira -, o jogo servia, quando muito, para uma derradeira avaliação dos atletas que dirigiu neste ano. "Se tem jogador preocupado é porque não foi bem", comentou o treinador. "Todos eles têm de começar a analisar se merecem continuar na Vila Belmiro." Sinal claro de mudanças à vista.

Na prática, o jogo teve cara de bom amistoso e serviu para dar ritmo ao zagueiro Edu Dracena, contratado meses atrás, quando estava em fase de recuperação de uma cirurgia no joelho direito. Ontem, entrou no 1.º tempo no lugar de Madson, que saiu por causa da expulsão de Adailton, aos 31 minutos.

O Avaí começou de forma arrasadora e já nos primeiros 6 minutos vencia por 2 a 0 (gols de Cristian). Mas, a partir dos 20 minutos, a produção caiu e o Santos aproveitou para diminuir com Kléber Pereira (de pênalti) aos 28. O Avaí se abalou um pouco, mas em seguida voltou a contra-atacar, sempre com perigo e estimulado pela fragilidade da defesa santista.

Na segunda etapa, o Avaí novamente diminuiu o ritmo, do que se aproveitou o Santos para equilibrar o jogo. Paulo Henrique estabeleceu o empate aos 39. Um resultado, enfim, que pareceu atender o interesse das duas equipes.