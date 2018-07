Empate que vem para atrapalhar

O clássico no Morumbi foi emocionante e proporciou boas oportunidades de gol aos dois times

A arquibancada dá sinais que raramente falham. Embora houvesse clássico decisivo marcado para ontem à tarde, no Morumbi, público aquém do esperado compareceu ao estádio - pouco mais de 32 mil torcedores pagaram ingresso. Reflexo da desconfiança de são-paulinos e corintianos com seus times, depois de tropeços na rodada anterior. As duas equipes, que jogaram na obrigação de recuperar-se, acabaram se anulando. O resultado esfriou a pretensão de ambas pelo título: 1 a 1. Torcedores dos dois lados foram para casa desconfiados.

O empate deixa São Paulo e Corinthians mais longe do Palmeiras, que venceu o Atlético-PR (2 a 1) no sábado. O atual tricampeão nacional fica a cinco pontos dos rivais alviverdes, enquanto os corintianos (que perderam para o Goiás, 4 a 1, na rodada anterior) empacam na parte intermediária com 38 pontos.

"Demos uma força para o Palmeiras. A gente não poderia perder nem empatar um jogo como este", afirmou o são-paulino Jorge Wagner. "O empate até não seria mau resultado em condição normal", ponderou o corintiano Dentinho. "Mas tomamos um gol numa desatenção, deixamos escapar a vitória e saímos prejudicados."

O São Paulo sofreu baque antes de entrar em campo. Rogério Ceni sentiu dores musculares no treino do sábado e não passou em teste nos vestiários. Bosco foi para o jogo, assim como o restante do time considerado titular pelo treinador. "Não perdemos em nada, temos confiança no Bosco", dizia Ricardo Gomes.

O técnico enganou-se. Num lance despretensioso, André Dias tentou proteger uma bola de Ronaldo, aos 20 minutos, para a saída de Bosco, que demorou para se ligar na jogada. O zagueiro também se distraiu- e a combinação de erros rendeu o grande momento de Ronaldo. O Fenômeno, sumido no jogo, não desprezou o presente, deu uma corridinha e fez um dos gols mais fáceis de sua carreira.

Detalhe: no início do lance, Dentinho, que havia ficado fora de campo para atendimento médico, se aproveitou da autorização do juiz para entrar no gramado e roubar a bola de Jean. Tanto Bosco quanto André Dias assumiram culpa no gol. "Faltou comunicação. Eu devia ter gritado. A culpa foi toda minha", explicou-se o goleiro. "Ele assumiu porque é um grande companheiro. Eu podia ter afastado a bola antes. O erro foi meu", reconheceu o zagueiro.

Mea culpa à parte, o São Paulo teve maior posse de bola no jogo, mas o Corinthians chegou com mais perigo. Tanto que Dentinho marcou mais um gol. O árbitro, porém, assinalou falta de Ronaldo no lance.

O Fenômeno cansou e Gomes fez três substituições na tentativa de alterar a partida. Conseguiu com Washington, que entrou e marcou o gol de empate - impedido. Tomou cartão por tirar a camisa. Depois foi expulso por reclamação, após uma falta. Sucessão de prejuízos, para alegria de Palmeiras e de Goiás, novo vice-líder.

CHAVES DO JOGO

1. OPORTUNISMO

Ronaldo se aproveitou de uma falha da zaga são-paulina para abrir o placar no clássico

2. PERSISTÊNCIA

O São Paulo insistiu nas jogadas aéreas até ter sucesso com Washington, que substituiu Borges

3. ARBITRAGEM

O trio conseguiu desagradar aos dois lados. Gol impedido, pênalti não marcado, ...