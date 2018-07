Empolgado, Wenger vê Arsenal pronto para nova temporada

"Foi uma performance completa no primeiro tempo. Defendemos bem e mantivemos o mesmo espírito e organização na segunda etapa. A vitória hoje nos dá uma base muito positiva para que possamos evoluir", disse Wenger aos jornalistas.

"Agora temos que começar bem contra o Crystal Palace, em nossa casa, no primeiro jogo do campeonato (próximo sábado). Não será fácil. É um clássico de Londres e vai ser um tipo diferente de futebol jogado."

A Supercopa da Inglaterra não é troféu mais importante no futebol inglês, mas levantá-lo apenas 85 dias depois da conquista da Copa da Inglaterra, que encerrou um jejum de nove anos sem títulos do Arsenal, trouxe o sorriso de volta a Wenger.

"Eu gostaria de ganhar um troféu toda semana", disparou. "Mas foi muito importante vencer hoje."

"Você não quer só ganhar o jogo e o título, mas quer manter um bom desempenho e hoje nós jogamos muito bem por longos períodos."

O treinador também destacou o desempenho do zagueiro de 19 anos Calum Chambers, a quem fez elogios individuais, dizendo que o jovem que acabou de chegar ao Arsenal vindo do Southampton "teve uma performance brilhante" e deve disputar a posição com Per Mertesacker e Laurent Koscielny no miolo da zaga, preenchendo a vaga que era de Thomas Vermaelen, recém-saído da equipe, novo reforço do Barcelona.

"Para um jovem de 19 anos que não tem muita experiência na posição, ele foi brilhante. Pode ameaçar nossos dois zagueiros, joga tanto na lateral direita, como na zaga ou no meio-campo. Mesmo se Thomas não tivesse saído, nós o teríamos contratado de qualquer forma."

Com a saída de Vermaelen, o volante espanhol Mikel Arteta passa a ser o novo capitão do clube, e Mertesacker o vice.

DESAFIO REAL

Wenger tem sofrido com a pressão e a desconfiança dos torcedores do Arsenal, uma vez que a fonte de títulos secou nas últimas temporadas. Mas a conquista da Copa da Inglaterra e o desempenho do time neste domingo parecem ter rejuvenescido o treinador de 64 anos, que em outubro completa 18 anos à frente da equipe londrina.

Um dos motivos, também, é que ele parece finalmente sentir que dispõe de qualidade suficiente no ataque para brigar pelo título do Campeonato Inglês, que o Arsenal não ganha desde 2004.

"Com o Alexis Sanchez chegando, nós temos agora mais opções de ataque do que nos últimos anos."

Santi Cazorla, Aaron Ramsey e Olivier Giroud, que entrou no decorrer da partida, marcaram os gols que asseguraram a vitória sobre o City.

O treinador do time de Manchester, Manuel Pelligrini, acredita que sua equipe jogou uma partida "de duas caras", após um mau primeiro tempo e uma segunda etapa um pouco melhor, e apesar de admitir que estava chateado com a derrota, o técnico acredita que o jogo deste domingo não deve influenciar a estreia do City contra o Newcastle no Campeonato Inglês na próxima semana.

"Tivemos sete jogadores desfalcando a equipe ainda por conta da Copa do Mundo, mas para a próxima semana todos eles estarão prontos após 15 dias de treinamento. Não jogamos bem no primeiro tempo e deixamos o Arsenal marcar duas vezes, mas tivemos importantes jogadores de fora da partida."

Um dos desfalques foi o goleiro da seleção da Inglaterra Joe Hart, que assistiu, do banco, à estreia de Willy Caballero, comprado do Málaga por seis milhões de libras, que acabou sofrendo três gols.

Perguntado se Hart ainda era a escolha número 1, Pellegrini disse que "todo jogador no elenco tem que lutar por um lugar no time". "Semana que vem decidimos quem joga contra o Newcastle."

(Por Mike Collett)