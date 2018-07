'Empreendedor praiano' do Vidigal ganha a vida nas areias do Leblon

Ronaldo Correia, mais conhecido como Panela, gosta de se definir como um empreendedor praiano.

Morador do Vidigal, favela na zona sul do Rio, ele tem uma barraca de praia há 15 anos no Posto 12, na praia do Leblon, logo ao pé do morro onde cresceu.

Ainda criança ele descobriu que poderia ganhar dinheiro na praia. Sua mãe saía para trabalhar, não tinha com quem deixar os filhos e ele descia para a praia porque não tinha comida em casa.

"Todo dia aqui na praia eu via que tinha como catar umas latinhas, para vender e arrumar um dinheirinho", lembra.

Hoje aos 45 anos, Panela é parte da diversificada economia da praia carioca, onde ambulantes vendem de tudo um pouco, de roupas a redes, de açaí a abacaxi.

Ele aprendeu a consertar cadeiras de praia e começou a renovar as que achava no lixo para alugar. Até que conseguiu abrir sua própria barraca.

"No verão, como tem muito turista, dá para tirar uma grana legal. Só que no inverno você tem que administrar o dinheiro que você ganhou no verão", diz.

A rotina do barraqueiro começa cedo. Na alta estação, Panela desce o morro às 5h para montar a barraca na areia, com uma camionete carregada de cadeiras, sombrinhas e bebida.

Mas mesmo quando não dá praia, ele diz não ficar parado e faz os bicos que aparecerem, seja lavando prato, trabalhando em construção ou consertando fogões e panelas - de onde vem seu apelido.

Panela também é músico, e neste ano ensaiou os primeiros passos como político. Ele se candidatou a vereador pelo PT do B - como "Panela do Vidigal", mas não conseguiu se eleger. Ele queria trazer benefícios para a sua comunidade.

"Se o Brasil cresce, porque o Vidigal não crescer? Eu não quero ver chegar aqui um montão de turista, subir, passear e falar 'beautiful, beautiful'. Beautiful nada. Beleza não é tudo. Falta investimento." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.