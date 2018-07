Empreendimento teve de restaurar Casa Bandeirista O reflexo está no vidro. No centro do imenso vão formado pelas torres do Pátio Victor Malzoni, uma casa do século 18 destoa na paisagem. Totalmente restaurada, faz parte das contrapartidas exigidas da incorporadora Brookfield para erguer o empreendimento na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477. Quem passa por lá, até estranha. Em uma área verde com jabuticabeiras e goiabeiras, a Casa Bandeirista difere de qualquer outro prédio do Itaim-Bibi. Por ordem do Ministério Público Estadual, deve ficar lá e abrir ao público.