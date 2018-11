Empreendimentos imobiliários ameaçam animais Dois rapazes chegam com filhotes de gambá em uma caixa de papelão. "A mãe foi atropelada", explica um deles. A ninhada será acolhida pela Divisão de Fauna da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo. Quando possível, os animais são reintroduzidos à vida silvestre, explica Vilma Geraldi, diretora da unidade.