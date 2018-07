Empregada é suspeita de matar empresária A empregada doméstica Maria José de Oliveira Santos Gomes foi presa quinta-feira, suspeita de ter matado a empresária Kátia Bedinger, de 48 anos, em Indaiatuba, interior de São Paulo. Ela foi detida em uma fazenda de Guaira, no Paraná perto do Paraguai. Em fevereiro, Kátia foi encontrada morta no banheiro de seu dúplex. O corpo estava pendurado, como se ela tivesse cometido suicídio, mas a perícia revelou indícios de assassinato. Escutas levaram a polícia até Maria José.