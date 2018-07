Emprego formal mostra acomodação em junho

Ao divulgar os dados nesta quinta-feira, o ministro Carlos Lupi afirmou que houve "acomodação" do emprego formal no mês passado, mas previu recuperação em julho. "Pessoalmente, acredito que o dado de julho será recorde", disse a jornalistas.

No mês passado, Lupi havia previsto que o dado de junho superaria as 309 mil vagas com carteira assinada registradas em junho de 2008 --maior número de toda a série histórica, iniciada em 1992.

No primeiro semestre deste ano foram geradas 1.473.320 vagas formais no país, recorde para o período. A meta do ministério é chegar a 2,5 milhões de postos criados durante 2010.

Outros indicadores econômicos têm indicado uma desaceleração da atividade no segundo trimestre do ano. A produção industrial ficou estável em maio frente a abril, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central para o mesmo período também mostrou estabilidade.

No primeiro semestre, a construção civil foi a que apresentou o maior aumento de contratações formais, com alta de 10,16 por cento. O setor de serviços teve alta de 3,72 por cento, enquanto a indústria de transformação aumentou 5,31 por cento e o comércio, 1,95 por cento.

Em termos regionais, o emprego formal cresceu mais no Centro-Oeste no semestre (5,61 por cento), seguido do Sudeste (4,96 por cento) e Sul (4,52 por cento).

(Reportagem de Isabel Versiani)