Emprego formal no país perde 654 mil postos em dezembro A economia brasileira fechou mais de 650 mil postos de trabalho com carteira assinada em dezembro de 2008, informou o Ministério do Trabalho nesta segunda-feira. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, foram fechados 654.946 postos de trabalho com carteira assinada no último mês do ano passado, ante fechamento de 319.414 em dezembro de 2007. Para o ano de 2008 como um todo, os empregos com carteira criados no país somaram 1,452 milhão, ante criação de 1,617 milhão em 2007. (Por Ana Nicolaci da Costa)