Emprego na construção civil cresce 7,5% em 2011 no Brasil O nível de emprego na construção civil brasileira fechou 2011 com alta de 7,46 por cento, equivalente a aumento de 211,1 mil pessoas contratadas, informou nesta sexta-feira o sindicato da indústria, SindusCon-SP, em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV).