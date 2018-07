Emprego na indústria brasileira cai 0,1% em agosto O emprego na indústria brasileira caiu em agosto, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira. O emprego industrial registrou queda de 0,1 por cento em agosto ante julho. Na comparação com o mesmo período do ano passado, entretanto, houve um aumento de 2,5 por cento. No ano, o emprego no setor registrou expansão de 2,8 por cento. (Reportagem de Renato Andrade)