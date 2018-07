Emprego na indústria brasileira cai 0,2% em junho

Em relação a junho do ano passado, por outro lado, houve alta de 0,7 por cento, a 17a positiva, acrescentou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

Na comparação anual, 10 dos 18 setores pesquisados tiveram aumento do emprego, com destaque para Alimentos e bebidas (3,2 por cento), Meios de transporte (7 por cento), Máquinas e aparelhos eletroeletrônicos e de comunicações (7 por cento). Por outro lado, as maiores quedas vieram de Papel e gráfica (-10,1 por cento), Calçados e couro (-5,4 por cento), Madeira (-11,2 por cento) e Vestuário (-3,5 por cento).

Entre as regiões, 9 das 14 que formam o índice contrataram mais em junho sobre maio, principalmente no Paraná e no Rio Grande do Sul.

No primeiro semestre do ano, o emprego cresceu 1,9 por cento.

O IBGE acrescentou que o número de horas pagas ao trabalhador da indústria caiu 0,6 por cento em junho sobre maio e ficou estável na comparação anual, após 16 altas.

O valor da folha de pagamento real do trabalhador industrial indústria cresceu 0,7 por cento mês a mês e 3,6 por cento ano a ano.

(Reportagem de Vanessa Stelzer)