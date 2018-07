Emprego na indústria cai 0,3% em setembro ante agosto--IBGE

Na comparação com o mesmo mês de 2011, o total de pessoal ocupado na indústria recuou 1,9 por cento em setembro, no 12o resultado negativo consecutivo nesse tipo de confronto.

Em agosto, o emprego havia registrado queda de 0,1 por cento ante julho, voltando a cair após alta no mês anterior.

Em setembro, o contingente de trabalhadores sofreu redução em 12 das 14 áreas pesquisadas na comparação com igual mês do ano passado, sendo que o principal impacto negativo veio de São Paulo, com recuo de 3,1 por cento.

O índice acumulado nos nove primeiros meses de 2012 recuou 1,4 por cento na comparação com igual período do ano anterior, com taxa negativa em 12 dos 14 locais. No acumulado dos últimos 12 meses, o emprego na indústria em geral registrou perda de 1,2 por cento em setembro passado.

Por sua vez, o número de horas pagas caiu 0,6 por cento em setembro em relação a agosto, após taxas ligeiramente positivas em julho (0,3 por cento) e agosto (0,1 por cento).

Na comparação com setembro de 2011, o número de horas pagas recuou 2,6 por cento, a 13a taxa negativa consecutiva nessa comparação.

No acumulado dos últimos 12 meses, o número de horas pagas mostrou queda de 2,0 por cento em setembro, permanecendo na trajetória descendente iniciada em fevereiro de 2011 (4,5 por cento).

O recuo no emprego acompanha o resultado da produção industrial de setembro, que apresentou queda de 1 por cento ante o mês anterior, o pior resultado em oito meses e interrompendo uma sucessão de três meses de expansão da atividade.

Analistas indicam que isso pode refletir uma falta de confiança por parte dos empresários em investir, o que aumenta as dúvidas sobre a recuperação da atividade neste segundo semestre.

A indústria brasileira mostra-se, desde o início do ano, como uma das principais causas para a fraca atividade econômica do país neste período, impactada pela crise internacional. Buscando reverter esse cenário, o governo adotou várias medidas de estímulo, como isenções fiscais, para tentar impulsionar o setor.

Na avaliação do mercado, o Produto Interno Bruto (PIB) crescerá apenas 1,54 por cento neste ano, segundo a pesquisa Focus do Banco Central. Para a produção industrial, as contas apontam para uma retração de 2,31 por cento no período.

(Por Camila Moreira)