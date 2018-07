Emprego na indústria de SP cai pela 1a vez desde agosto

Com ajuste sazonal, o nível de emprego no setor diminuiu 0,56 por cento em abril em relação a março. Mas sem o ajuste subiu 1,27 por cento, com a abertura de 28.500 vagas.

Dos 22 setores pesquisados, 19 tiveram contratações em abril, um informou demissões e dois relataram estabilidade do emprego.

O setor sucroalcooleiro foi responsável por 47,3 por cento das vagas abertas em abril.

Os destaques de contratação foram Fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis --que inclui álcool--, com expansão do emprego de 8,3 por cento, seguido por Produtos Alimentícios --que inclui açúcar--, com avanço de 4,8 por cento.

O emprego industrial acumulou entre janeiro e abril avanço de 4,96 por cento, o equivalente a 107.500 novos postos.

(Reportagem de Vanessa Stelzer)