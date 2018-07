Emprego na indústria de SP interrompe queda após cinco meses

O emprego na indústria paulista interrompeu uma sequência de cinco meses consecutivos de queda e voltou a subir em março, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 14, pela Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp). Na série sem ajuste sazonal, o emprego cresceu 0,31% na comparação com fevereiro, o que resultou na criação de 7,5 mil postos de trabalho. Ainda assim, essa variação é a pior para meses de março desde 2006. No resultado com ajuste sazonal, o emprego ainda mantém queda, de 0,20%.

Veja também:

As medidas do Brasil contra a crise

As medidas do emprego

De olho nos sintomas da crise econômica

Dicionário da crise

Lições de 29

Como o mundo reage à crise

Na comparação com março de 2008, o indicador apresentou recuo de 5,34% e, no acumulado do primeiro trimestre do ano, queda de 2,73% ante igual período de 2008.

A recuperação do emprego no mês de março está diretamente ligada à safra de cana-de-açúcar e às indústrias de álcool e alimentos. Na alta de 0,31% do emprego em março, sem ajuste, os segmentos ligados à açúcar e álcool respondem por uma alta de 1,11%, enquanto que o restante dos segmentos pesquisados apresentem queda de 0,80%.

Na prática, a criação de 7,5 mil vagas criadas no mês passado significa o saldo resultante da criação de 26.933 postos em indústrias ligadas à açúcar e álcool e ao fechamento de 19.433 vagas nos demais setores.

Segundo a Fiesp, a taxa de crescimento de 0,31% do emprego em março é fruto da média entre o avanço do emprego no interior do Estado, de 1,33%, e da queda dos postos de trabalho na Grande São Paulo, de 1,05%.

Dos 22 setores nos quais a Fiesp divide a indústria para fazer a pesquisa, 16 demitiram, um apresentou estabilidade e cinco contrataram.

Confiança

A confiança dos empresários da indústria paulista ficou praticamente estável na primeira quinzena de abril, ao registrar 49,5 pontos, na pesquisa Sensor, realizada pela Fiesp. Na segunda quinzena de março, a pesquisa registrou um nível de 50,3.

Dos cinco itens que compõem o Sensor, dois merecem destaque. O estoque, que estava em 41,7 pontos, caiu para 34,7 pontos nos primeiros quinze dias de abril, voltando a um patamar que foi registrado nas quinzenas iniciais de janeiro e fevereiro, quando a indústria paulista apresentou um dos piores resultados em termos de estoque.

Por outro lado, o item investimento registrou 51,9 pontos, retomando o patamar dos 50 pontos que não era atingido desde outubro. Os indicadores de mercado e vendas ficaram praticamente estáveis em um nível considerado elevado, de 58,8 pontos e 54,5 pontos, respectivamente.

O emprego também permaneceu perto da estabilidade, com 47,7 pontos, o que indica que a resistência dos empresários em realizar contratações ainda continua.