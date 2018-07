Emprego na indústria interrompe 2 anos de altas e cai 1,4% em 2012--IBGE

O emprego no setor havia registrado alta de 1 por cento em 2011 e de 3,4 por cento em 2010. O desempenho de 2012, entretanto, ainda foi melhor que o de 2009, quando o emprego na indústria caiu 5 por cento.

Na comparação com igual mês de 2011, o total de pessoal ocupado na indústria recuou 1,3 por cento em dezembro, 15o resultado negativo consecutivo nesse tipo de confronto e o mais intenso desde setembro (-1,9 por cento).

O resultado de dezembro segue em linha com a perda de fôlego da indústria no final de 2012, cuja produção registrou queda anual de 2,7 por cento, frustrando as expectativas de recuperação mais robusta do setor, afetado pela crise externa e que não conseguiu se levantar mesmo após ser favorecido por medidas do governo.

Na comparação com dezembro de 2011, o contingente de trabalhadores sofreu redução em 13 das 14 áreas pesquisadas da indústria.

O principal impacto negativo veio da região Nordeste, com queda de 3,8 por cento. São Paulo registrou recuo de 1,2 por cento, enquanto Rio Grande do Sul e Pernambuco tiveram quedas de 4,2 por cento e 5,7 por cento, respectivamente.

Indicadores apontam que a expectativa para o setor industrial no início deste ano é mais otimista. O Índice de Confiança da Indústria (ICI) em janeiro ficou praticamente estável sobre dezembro, mas sua pequena melhora foi suficiente para colocá-lo no nível mais alto desde junho de 2011.

(Reportagem de Camila Moreira; Edição de Alexandre Caverni)