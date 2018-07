Emprego na indústria paulista cai 0,28% em setembro

Em relação a setembro de 2011, o Índice de Nível de Emprego da Indústria de São Paulo apresenta queda de 2,85 por cento, representando a perda de 76,5 mil postos de trabalho no último ano.

"Nossa expectativa é de que o ano vai terminar de maneira melancólica... O emprego em 2012 realmente não irá deixar saudade", disse o diretor-titular do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp, Paulo Francini.

Na série sem ajuste sazonal, o índice de emprego ficou praticamente estável, com recuo de 0,01 por cento em setembro ante agosto.

O setor de bebidas foi o que mais gerou postos de trabalho em setembro, com aumento de 1,5 por cento no emprego, enquanto a indústria de confecções de artigos de vestuário teve queda de 1 por cento.

O nível de emprego serve como um importante indicador de avaliação do desempenho da indústria, que tem colaborado para o baixo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

O governo desde o ano passado tem adotado uma série de medidas, como benefícios fiscais, para estimular a produção e o consumo de produtos industriais brasileiros.

Depois de um primeiro semestre muito fraco, a industria paulista mostra certa recuperação no segundo semestre, mas ainda em um ritmo muito fraco, disse a Fiesp.

No acumulado do ano, o emprego na indústria paulista apresenta alta de 0,95 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.

"Nota-se uma melhoria no nível de emprego da indústria de transformação paulista, mas com força e intensidade muito pequena... Está ocorrendo de forma muito menor do que esperávamos", disse o diretor da Fiesp.

Em escala nacional, o emprego na indústria voltou a registrar leve queda em agosto ante julho, com recuo de 0,1 por cento, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados no último dia 10.

Produzido mensalmente pela Fiesp, o Índice de Nivel de Emprego toma como base a resposta de questionários enviados a empresas e sindicatos relacionados à indústria de transformação, para medir as contratações e demissões no Estado de São Paulo.

(Por Arthur Ordones)