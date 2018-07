Empresa aérea cogita cobrar por uso de banheiro em avião

A companhia aérea irlandesa Ryanair afirmou nesta sexta-feira que está analisando planos de cobrar dos passageiros o uso dos banheiros durante voo. O diretor executivo da companhia, Michael O'Leary, disse à BBC que a Ryanair está avaliando a possibilidade de instalar banheiros operados por moedas. "Algo que analisamos no passado e estamos analisando de novo é a possibilidade de talvez instalar um espaço para depositar moedas na porta do banheiro", afirmou. A popular Ryanair é conhecida pelos voos regionais de baixas tarifas na Europa. Por outro lado, a companhia já cobra a mais de seus passageiros por itens como bagagem extra ou para fazer o check-in no aeroporto. Na semana passada a companhia confirmou planos de fechar todos os seus balcões de check-in nos aeroportos para tentar reduzir o preço dos voos. "Acho que não existe ninguém que tenha entrado em uma aeronave da Ryanair (levando) menos de 1 libra", disse O'Leary. "Na Ryanair sempre tentamos encontrar formas de levantar a arrecadação para que possamos continuar abaixando os preços das viagens aéreas", acrescentou. O grupo britânico de defesa do consumidor "Wich?" afirmou que a companhia aérea irlandesa está colocando "o lucro à frente dos passageiros". "Parece que a Ryanair está pronta para ir a qualquer lugar para fazer dinheiro rápido e, mais uma vez, coloca lucros à frente do conforto de seus clientes", disse Rochelle Turner, chefe de pesquisa na "Wich?". "Cobrar das pessoas que vão ao banheiro pode resultar em menos pessoas comprando bebidas acima do preço a bordo dos aviões, o que seria o certo para a Ryanair", acrescentou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.