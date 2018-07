Empresa aérea do Nepal sacrifica bodes para ''consertar'' avião

A companhia aérea estatal do Nepal confirmou ter adotado uma técnica bastante inovadora para lidar com uma recente onda de problemas técnicos em suas aeronaves: a solução foi sacrificar dois bodes para agradar um deus hindu. A Nepal Airlines tem dois aviões Boeing 757, um dos quais vinha apresentando algum problema recentemente. A exata natureza do problema não foi revelada, mas ele havia provocado uma série de atrasos de vôos e uma certa dose de nervosismo entre os passageiros. Desesperados, os funcionários da companhia decidiram que o deus hindu da proteção dos céus, Akash Bhairab, cujo símbolo é visto em seus aviões, precisava de um agrado. Dois bodes sem sorte foram então encaminhados para a frente do avião e sacrificados, em plena pista do aeroporto de Katmandu. Um representante da empresa disse que após o ritual o avião conseguiu completar com sucesso uma viagem a Hong Kong. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.