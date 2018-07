Empresa americana vende sapato de salto alto para bebês

Sapatos de salto alto para bebês estão sendo vendidos por uma empresa americana. Os pequenos saltos foram batizados de Heelarious, um trocadilho com as palavras inglesas "heel" ("salto") e "hilarious" ("hilário"). Os modelos são feitos para bebês de até seis meses e vêm em três padrões diferentes: rosa choque, preto e pele de leopardo. Britta Bacon e Hayden Porter, as duas americanas que inventaram os sapatos, dizem que os saltos são de brinquedo e quebram facilmente se usados pelos bebês para caminhar. Preocupação O produto traz no rótulo um alerta de que se trata apenas de uma brincadeira. "Cuidado: pode causar sorrisos extremos e riso histérico quando usado (isso é completamente normal)", afirma o rótulo. Britta Bacon disse que teve a idéia sobre os saltos durante o aniversário de quatro anos da sua filha Kayla. "Seria hilário se eu pudesse ter levado Kayla a uma festinha de criança em salto alto quando ela ainda era um bebê", disse ela. O produto gerou preocupação entre algumas pessoas. "Isto é parte de uma tendência preocupante de roupas não apropriadas sendo promovidas entre crianças", disse Christopher Cloke, um dos diretores da fundação britânica de proteção às crianças NSPCC. "Eu não acho que o céu vai desabar por causa disso, mas acho que isso faz parte de uma tendência cultural maior de vestir as crianças e fazerem elas se sentirem como adultos sexy", disse o reverendo Tim Jones, que fez uma campanha na Grã-Bretanha contra produtos da marca Playboy voltados para crianças. Os sapatos custam US$ 35 (cerca de R$ 60) e são vendidos pela internet e em lojas no Estados Unidos, Canadá e Suíça. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.