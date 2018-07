Empresa anuncia recall de carrinhos de bebê

No Brasil, já foram distribuídos kits de reparos para os todos os consumidores que o solicitaram. O consumidor que possuir um produto dos modelos participantes do recall, produzidos e comercializados entre 2003 e 2005, e queira ainda receber o kit de reparos, pode entrar em contato com a empresa pelo telefone: 11 3017-5300, ramais 281 ou 282.

Através de nota, a Graco afirmou que seus produtos são seguros quando utilizados de acordo com as instruções do fabricante e que não houve registro de nenhum incidente fora dos Estados Unidos e Canadá.