Empresa avalia se adia cronograma de obra em Cumbica A Delta Construção, empresa responsável pela obra do novo terminal de passageiros do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, avalia se haverá ou não adiamento do cronograma da obra prevista para ser inaugurada no dia 20. Hoje à tarde, dois operários sofreram escoriações leves após parte da estrutura auxiliar de sustentação dos dutos de ar condicionado desabar.