Empresa chinesa faz oferta de US$850 mi por mineradora Discovery

As ações da Discovery subiram mais de 6 por cento para um pouco mais do que o preço de oferta, indicando que os investidores poderiam resistir a uma proposta maior da CF Investments, que é 75 por cento controlada pelo Cathay Fortune Corp, da Yu, e 25 por cento pelo Fundo de Desenvolvimento China-África.

A decisão de fazer uma oferta hostil após a rejeição surpreendente da Discovery de uma oferta inicial reforçou as expectativas de que empresas chinesas em busca de recursos continuarão tentando mais aquisições no setor, especialmente entre companhias com projetos em mercados emergentes.