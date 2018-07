Empresa contratada por teatro onde atores despencaram não é cadastrada no Crea-RJ

SÃO PAULO - O Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) constatou que a empresa Set Cavalheiro FX, contratada para instalar o equipamento responsável por manter os atores Danielle Winits e Thiago Fragoso suspensos durante apresentação do musical Xanadu, não é cadastrada na entidade e não tem engenheiro responsável.

No sábado, 28, quatro cabos se romperam e os atores despencaram de uma altura de aproximadamente quatro metros, em cima da plateia no Teatro Oi Casagrande. Fragoso está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, com cinco costelas quebradas. Daniele teve ferimentos leves e passa bem.

Vistoria feita no local hoje cedo apontou ainda que o teatro não tem um técnico responsável pela parte elétrica e mecânica. A administração do teatro tem até dez dias para apresentar, no Crea-RJ, os responsáveis. Caso o prazo não seja cumprido, a empresa será multada.

Os fiscais da entidade estão em contato com policiais da 14ª Delegacia (Leblon) para acompanhar o resultado da perícia do material apreendido, que foi encaminhado para o Instituto de Criminalística Carlos Éboli (CCE).