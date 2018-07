Empresa de abastecimento de MG elevou distribuição de água no período eleitoral A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) aumentou a captação de água na região metropolitana de Belo Horizonte às vésperas das eleições do ano passado. Apesar da queda constante do nível dos reservatórios do Sistema Paraopebas verificada a partir de janeiro de 2014, a empresa, controlada pelo governo estadual, intensificou a captação em setembro e outubro, voltando a reduzi-la a partir de novembro.