Segundo a decisão, divulgada nesta segunda-feira, ficou comprovada a culpa do motorista, que dirigia em alta velocidade no momento do acidente. Além dos ferimentos da passageira, sua mãe teve o braço mutilado e sua cunhada morreu.

O julgamento manteve a decisão da 6ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, considerando os transtornos psicológicos causados à vítima.