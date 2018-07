Empresa demole torres de 115 metros de altura

Uma multidão se aglomerou no domingo para assistir à demolição de duas dessas torres de refrigeração gigantes na cidade de Gelsenkirchen, na Alemanha. As chaminés de 115 metros de altura foram construídas em 1974 e 1975 e não seriam mais lucrativas, segundo a gigante alemã de eletricidade EON, proprietária das instalações. Para derrubar as torres da usina elétrica da cidade de Gelsenkirchen foram usados apenas 160 quilos de explosivos. A técnica empregada destruiu metade dos pilares de sustenção das torres. Com isso, elas se inclinaram e desabaram sob o próprio peso. A demolição deixou 22 toneladas de concreto para serem recolhidas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.