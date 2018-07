Empresa derruba fachada de restaurante que desabou

Segundo a Subprefeitura da Sé, durante vistoria feita na noite desta quarta-feira, 20, a Defesa civil notou que parte da fachada do prédio estava com risco de desabar e optou pela demolição. A Construtora Vista, empresa que executa a obra ao lado, se prontificou e fez a demolição, iniciada por volta da meia-noite, segundo a subprefeitura. Técnicos da Defesa Civil e da Subprefeitura da Sé estão no local para acompanhar a retirada do entulho, informa a defesa civil.

O prédio começou a desabar na última segunda-feira, 18, em consequência de uma obra ao lado do imóvel, segundo a Defesa Civil. Na tarde de segunda, parte do teto desabou. Por causa do desabamento parcial, a parede ficou com uma rachadura de cerca de 15 metros de extensão e por volta de meio-dia desta terça-feira, parte da parede ruiu. Ninguém ficou ferido.