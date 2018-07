Empresa deve pagar por derrame de ácido A Justiça do RS confirmou a condenação da Bunge Fertilizantes a pagar, juntamente com a Chemoil International e a Genesis Navigation, indenização de R$ 20 milhões pelo derramamento de 22 mil toneladas de ácido sulfúrico no canal de acesso ao Porto de Rio Grande (RS), em 1998. "A decisão demorou muito. Essa demora compromete seu mérito", declarou o coordenador do Centro de Estudos Ambientais, Antônio Soler. Por meio de nota, a Bunge esclareceu que apresentou recurso, ainda não julgado, questionando sua responsabilidade. /KARINA NINNI, COM AGÊNCIAS