Empresa divulga lista dos 16 mortos em acidente aéreo A Noar Linhas Aéreas divulgou nesta tarde a lista com os nomes das 16 vítimas da queda da aeronave modelo LET 410 no Recife (PE). O avião caiu às 6h52, minutos após decolar do Aeroporto dos Guararapes, no Recife. A aeronave iria para Mossoró, no Rio Grande do Norte, com escala em Natal.