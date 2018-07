Empresa diz que está no limite da tecnologia para emitir pouco

O diretor de Sustentabilidade da CSA, Luiz Cláudio Castro, diz que a margem para mitigar esse problema é pequena. "Não há como produzir aço sem gerar CO2, não existe civilização sem aço e estamos no limite da tecnologia, com a planta mais moderna e o mínimo possível de emissão."

Como contraponto, ele cita a China, onde siderúrgicas emitiriam até 2,3 toneladas de CO2 por tonelada de aço. "Em termos globais, teremos redução de mais de 3 milhões de toneladas de CO2 por ano." O diretor diz que a empresa participa do reflorestamento de 164 hectares no parque da Pedra Branca e pretende trocar o gás natural pelo gás de lixo gerado no aterro sanitário de Seropédica, mas reconhece que o efeito mitigador é pequeno. O caminho, avalia Castro, é mudar o padrão de emissões no setor de transporte rodoviário.

A CSA foi multada duas vezes por lançar material particulado e é acusada pelo Ministério Público de crimes ambientais. A empresa afirma que esse material é "inerte e não inalável".