Empresa dona de caminhão dará assistência às vítimas A empresa Arco da Aliança Comércio e Serviços Ltda., proprietária do caminhão que colidiu contra uma passarela de pedestres na Linha Amarela nesta terça-feira, 28, no Rio, divulgou nota prometendo prestar assistência aos familiares das vítimas e ao seu funcionário "independente da conclusão das investigações sobre as possíveis causas do acidente".