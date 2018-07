Empresa dos EUA anuncia mapeamento do DNA por US$ 1 mil

Uma empresa americana anunciou que pode fazer o sequenciamento completo do DNA, ou genoma, por apenas US$ 1 mil (pouco mais de R$ 1,8 mil), uma redução considerável no preço.

Atualmente, o custo do mapeamento dos genes varia entre US$ 5 mil e US$ 10 mil.

Mas a americana Ion Torrent, parte da Life Technologies Corp, com sede em Connecticut, anunciou nesta terça-feira que começou a aceitar encomendas para seu sequenciador Ion Proton™.

Além do tamanho reduzido, o aparelho ocupa espaço similar ao de uma impressora comum e o mapeamento do genoma pode ser feito em apenas um dia.

Atualmente, o processo costuma levar semanas ou meses para ser concluído.

Apesar do avanço com o novo sequenciador, muitos críticos já levantam questões éticas relacionadas ao sequenciamento do DNA em larga escala, como a possibilidade de as informações serem obtidas com facilidade por seguradoras ou por empregadores.

Clientes

A máquina da Ion Torrent deve ser comercializada por cerca de US$ 150 mil.

O Ion Proton™ é o sucessor do Ion Personal Genome Machine™, um dos sequenciadores mais vendidos no mundo.

A geração anterior de sequenciadores custava entre US$ 500 mil e US$ 750 mil.

Acredita-se que os laboratórios devem ser os principais clientes da empresa em um futuro próximo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.