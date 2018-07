Empresa é autuada por vazamento de óleo no RJ O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), órgão da Secretaria do Ambiente do Rio, autuou hoje o grupo Pedras Transmissoras, que está construindo uma estação de energia para a Ampla, na BR-101 norte, km 28, em Itaboraí (RJ), pelo vazamento de aproximadamente 6 mil litros de óleo vegetal naftênico. O transbordamento aconteceu na madrugada da segunda para terça-feira durante a operação de enchimento do óleo no transformador elétrico por um caminhão.