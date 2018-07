Empresa é multada por deslizamento de lixo A Cetesb multou a empreiteira Pajoan em cerca de R$ 174,5 mil por causa do desmoronamento de lixo do aterro sanitário da empresa em Itaquaquecetuba anteontem. O deslizamento tornou "as águas, o ar e o solo impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde", diz a Cetesb. O desmoronamento não foi o primeiro problema no local. A Pajoan já foi autuada 87 vezes desde 2001 - recebeu 51 advertências e 36 multas - por disposição inadequada ou irregular de resíduos sólidos, falta de licença ambiental, emissão de odor e lançamento de chorume.